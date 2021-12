‘Sex and the City’nin devamında ana karakterlerden biri ilk bölümde öldü

‘Sex and the City‘ hayranlarının merakla beklediği devam dizisi ‘And Just Like That‘in daha ilk bölümünde ana karakterlerden brinin ölmesi hayranlarını kızdırdı.

Fotoğraf: HBO Max

Kim Cattrall’ın canlandırdığı Samantha karakterinin yeni dizide yer almaması hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

(Uyarı: Yazının devamı spoiler içerir)

Dizinin ilk bölümünde hayranlarını üzen bir gelişme daha yaşandı. Carrie’nin büyük aşkı Mr. Big öldü.

Dizi ve devamında çekilen iki film boyunca Mr. Big ve Carrie’nin birlikte olmasını bekleyen ve sonunda evlenmesiyle muradına eren hayranlar sosyal medyadan bu erken ölüme tepki gösterdi.

Ölüm şekli de konunun diğer bir boyutuydu.

Peloton aletinde egzersiz yaptığı sırada kalp krizi geçirerek ölen Mr. Big bazı sosyal medya kullancılarına “Bir daha spor yapmıyorum” dedirtti.

Peloton’un danışma kurulundan kardiyolog Suzanne Steinbaum muhtemelen markanın kötü reklamı yapıldığı endişesiyle devreye girdi ve dizinin hayranları gibi Mr. Big’in kalp krizinden ölmesi nedeniyle üzgün olduğu belirterek şuları söyledi: “Mr. Big’in abartılı bir yaşam tarzı vardı, kokteyller, purolar, steakler… Altıncı sezonda geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle riski yüksekti. Yaşam tarzı tercihleri ve belki de aile geçmişi muhtemelen ölümüne neden oldu. Peloton bisikleti kullanması belki de kalp krizini ertelenmesini sağlamış bile olabilir.”