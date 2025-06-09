Çin'de enflasyon Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında

Çin’de enflasyonun temel göstergesi kabul edilen tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart 2023’ten bu yana yüzde 1’in altında.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Mayıs 2025 verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1, üretici fiyat endeksi (ÜFE) yüzde 3,3 geriledi.
Tüketici ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon devam etti.
Tüketici fiyatlarındaki artış 27 aydır sıfıra yakın
Tüketici fiyatları mayısta yıllık bazda yüzde 0,1 azalırken gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yüzde 0,6 arttı.
Bu dönemde gıda fiyatları yüzde 0,4 artarken gıda dışı fiyatlar değişmedi. Tüketici ürünlerinin fiyatları yüzde 0,5 gerilerken hizmetlerin fiyatları yüzde 0,5 yükseldi.
Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Mart 2023’ten bu yana yüzde 1’in altında.
Ocakta, Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 0,5 yükselen endeks, şubatta yüzde 0,7, martta yüzde 0,1, nisanda da yüzde 0,1 gerilemişti. Tüketici fiyatlarındaki durgunluk, deflasyon endişelerinin devam etmesine yol açtı. TÜFE, 2023 ve 2024’te yıllık bazda yalnızca yüzde 0,2 artmıştı.
Çin hükümeti, deflasyon eğilimi nedeniyle 2004’ten bu yana yüzde 3 olarak belirlediği enflasyon hedefini bu yıl yüzde 2’ye düşürmüştü.