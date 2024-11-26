Çin'de 'yolsuzluk' davası: Bank of China'nın eski yöneticisi idama mahkum edildi

Çin’in en büyük kamu bankalarından Bank of China’nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Liu Lien’gı, ‘rüşvet’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamalarıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Bank of China

Şandong eyaletinin Cinan şehrinde görülen davada mahkeme, Liu hakkında, Bank of China ve daha önce görev yaptığı Çin İthalat-İhracat Bankasındaki (Eximbank) idari konumunu kötüye kullanarak 121 milyon yuan (yaklaşık 16,7 milyon dolar) rüşvet aldığına, ayrıca koşulları karşılamayan şirketlere yasa dışı kredi sağlayarak kamuyu 190,7 milyon yuan (26,2 milyon dolar) zarara uğrattığına hükmetti.

Mahkeme, eski yöneticiye ‘rüşvet’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından iki yıl ertelemeyle idam cezası verdi.

Daha önce Çin Merkez Bankasında (PBoC) da görev yapan 62 yaşındaki Liu, Çin’de finans sektöründe 2021’den beri süren yolsuzluk soruşturmalarında şimdiye dek hedef alınan en üst düzey isim olmuştu.

2018’de Bank of China’nın Genel Müdürü, 2019’da Yönetim Kurulu Başkanı ve Parti Sekreteri olan Liu, Şubat 2023’te ani bir kararla görevden alınmış, Mart 2023’te hakkında soruşturma açılmış, Ekim 2023’te ise Komünist Partiden ihraç edilerek hakkında kovuşturma başlatılmıştı.