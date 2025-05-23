Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Yüzde 70 olasılıkla enflasyon bu sene yüzde 24 orta nokta olmak üzere bandın içinde” dedi.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) genel kurul toplantısında küresel ekonomi, Türkiye ekonomisi ve Orta Vadeli Program’ı (OVP) değerlendiren Şimşek şunları söyledi:

* Bu süreçte ekonomik aktörlerin birçoğunda olduğu gibi, bankacılık sektörü de programın bir takım yan etkilerini hissediyor. Bu da normal çünkü hep birlikte daha iyisi için çabalarken, geçici bir takım yan etkileri tabii ki yönetmemiz, tolere etmemiz gerekiyor.

* Bankacılık sektörümüzün piyasa değerlemesi program öncesine göre bugün neredeyse ikiye katlanmış durumda. Karlılık gibi bir takım hususlarda henüz arzulanan noktada değil ama piyasanın değerlendirmesi çok olumlu.

* Ekonomi yönetimi olarak yıl sonu enflasyonun tahmin aralığı içerisinde gerçekleşeceğine samimi bir şekilde inanıyoruz ve bunun gerçekleşmesi için de ne gerekiyorsa yapıyoruz.

* Kısa vadede, beklentilerde sınırlı bir kötüleşmeyle karşı karşıyayız, lirada çok cüzi bir değer kaybı oldu ama kur geçişkenliğinin zayıfladığını da biliyoruz. Dün Merkez Bankası (MB) başkanımız bunları vurguladı. Öte yandan finansal koşullar daha sıkı ve petrol fiyatları önemli ölçüde düştü.

* Bu aşağı yönlü trend güçlü bir şekilde devam edecek çünkü para politikası çok güçlü bir şekilde dezenflasyonist, maliye ve gelirler politikası da daha destekleyici.

* MB’nin paylaştığı dezenflasyon patikası çok net, yüzde 70 olasılıkla enflasyon bu sene yüzde 24 orta nokta olmak üzere bandın içinde, öngörülen tahmin aralığının içinde olacak. Gelecek sene enflasyonun yüzde 12, bir sonraki sene yüzde 8 olması öngörülüyor.