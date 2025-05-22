Şimşek: Hiçbir veri temeline dayanmadan 'Dolar alın' çağrıları yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Geçen sene vatandaşlarımıza realiteden kopuk, hiçbir veri temeline dayanmadan ‘Dolar alın’ çağrıları yapıldı” dedi.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

Şimşek, ‘Finansal Okuryazarlık Günü’ programına katıldı. Geçen yılın ikinci yarısısından itibaren enflasyonun hızlı düştüğünü belirten bakan şunları söyledi:

* Finansal okuryazarlık demek sağlıklı, ekonomik karar alabilme yeteneği demek.

* Yetersiz yatırımlar veya yatırımların üretken alanlarda olmaması yaygın bir risk. Bütün bunlar ekonominin büyüme potansiyelini sınırlıyor.

* ABD’de 2022’de bir çalışma yapılmış. Finansal bilgi eksikliğinin yılda ortalama kişi başına 1819 dolar bir kayba neden olduğunu ortaya koymuş. Yetişkin nüfusu baz alırsak 436 milyar dolarlık bir maliyet anlamına geliyor. Düşük bir rakam ABD için bile olsa.

* Bizde de nüfusun önemli bir kısmı temel finansal kavramlara tam anlamıyla hakim değil. Bunu ben söylemiyorum. Standart & Poor’s’un verilerine göre dünya genelinde her 100 kişiden 33’ü okur yazarken Türkiye’de bu sayı 24.

* Somut örnek vereyim. Geçen sene yılın ilk çeyreğinde sosyal medya üzerinden vatandaşlarımıza realiteden kopuk, hiçbir veri temeline dayanmadan “Dolar alın” çağrıları yapıldı. Maalesef toplumun bir kesimi de piyasalar da bu spekülatif hareketleri tetiklemeyi, bireylerin birikimlerini riskli pozisyonlara yönlendirmeyi amaçlayan bu çağrıları dikkate alıp döviz alan oldu.

* Ben o dönemde 25 tane vilayetimizi ziyaret etme fırsatı buldum. Ben şunu söyledim dedim ki vatandaşlarımızın tercihine saygılıyız ancak bir program uyguluyoruz, bizim perspektifimiz bu dedim. Cari açığın azalacağı bir yıl, “Dış finansmana erişimde ülkemizin bir sorunu yok” dedim.

* Bu tahminlerimizin tuttuğunu göreceksiniz. Geçen senenin ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Yani yıl ortasında yüzde 75’lere kadar çıkan enflasyon yıl sonunda yüzde 44 civarında tamamladı.

* Geçen senenin ikinci yarısından itibaren ilk çeyrekteki o yönlendirmelere rağmen vatandaşlarımızın, şirketlerimizin tercihini Türk Lirası’ndan yana yaptıklarını görmeye başladık.

* 2025’de de enflasyon düşmeye devam edecek, bizim en büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadeledir.