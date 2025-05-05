O sırada İsviçre: Enflasyon yüzde 0'a indi

İsviçre’de yıllık enflasyon nisanda beklenenden daha fazla yavaşlayarak yüzde 0’a indi.

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İsviçre İstatistik Enstitüsü’nün (FSO) açıkladığı nisan enflasyonuna ilişkin öncü verilere göre ülkede yıllık bazda martta yüzde 0,3 olan TÜFE, nisanda yüzde 0’a indi. Beklenti, enflasyonun nisanda yüzde 0,2’ye gerilemesiydi.

Enflasyon böylece son dört yılın en düşük seviyesine inerken İsviçre Ulusal Bankası’nın (SNB) fiyat istikrarı için hedeflediği yüzde 0 ila 2’nin alt ucunda yer aldı.

Ülkede TÜFE, aylık bazda da değişiklik göstermedi. Oteller ve tatil amaçlı konaklamaların tümü düşerek giyim ve sebze fiyatlarını dengeledi.

İsviçre’de gıda ve enerji gibi değişken fiyatları dışarda bırakan çekirdek enflasyonsa nisanda yüzde 0,6 oldu.

Ekonomistler, nisanda enflasyondaki beklenenden daha güçlü düşüş göz önüne alındığında haziranda İsviçre Merkez Bankası’ndan (SNB) bir faiz indirimi daha yapılmasını bekliyor.

Ekonomistler, düşük enerji fiyatlarının ve para birimi İsviçre Frankı’nın enflasyonda baskı oluşturması nedeniyle mayıs enflasyonunun negatif çıkma ihtimalinin arttığını da belirtti.

Martta faiz düşmüştü

SNB, 20 Mart’ta politika faizini, ekonomiye destek için beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürmüştü.

İndirimle Mart 2024’ten bu yana art arda beşinci indirimi yapan banka, Mart 2024’te Covid-19 sonrası enflasyonist baskıya karşı koymak için parasal sıkılaştırmalara giden gelişmiş ülkeler arasında faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası olmuştu.

Bankanın 19 Haziran toplantısında politika faizini yüzde 0’a düşürmesi bekleniyor. İsviçre, nisanda yüzde 0’la büyük ekonomiler arasında en düşük yıllık enflasyon oranına sahip ülkelerden biri.

SNB, enflasyonun yüzde 0 ila 2’de seyretmesini hedefliyor.