O sırada İsviçre: Merkez Bankası 88 milyar dolar kar bekliyor

İsviçre Merkez Bankası (SNB), altın ve hisse senedi fiyatlarındaki artışın etkisiyle 2024 için 88 milyar dolar (yaklaşık 3 trilyon 109 milyar lira) kar beklediğini duyurdu.

Fotoğraf: BM

1907’te kurulan bankanın geçen yıl için beklenen 80 milyar İsviçre Frank’ı (yaklaşık 88 milyar dolar) karının 2017’deki 54 milyar franklık (yaklaşık 2 trilyon 94 milyar lira) rekoru aşması bekleniyor.

2023’te 3,2 milyar frank zarar açıklayan banka, 2022’deyse 132 milyar frank rekor zarar kaydetmişti.

SNB, Apple, Microsoft ve Amazon gibi ABD’li teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor. Bankanın 744 milyar frank değerindeki döviz rezervlerinin yüzde 39’u dolarda.

Doların geçen yıl güçlenmesi franga dönüştürülen hisse senetleri ve temettü ödemelerinin değerinin artmasına katkıda bulundu.

Banka, geçen yıla ilişkin detaylı finansal rakamlarını 3 Mart 2025’te açıklayacak.