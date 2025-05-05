TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 37,86

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) nisanda enflasyon aylık yüzde 3 arttı, yıllıksa yüzde 37,86’ya düştü.

Fotoğraf: AA

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG ise aylık enflasyonu yüzde 4,46, 12 aylık enflasyonu yüzde 73,88 olarak hesaplamıştı.

Nisanda ana harcama gruplarında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 6,50’yle giyim ve ayakkabı oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 79,20’yle eğitim, en az artışın görüldüğü ana grupsa yüzde 16,92’yle giyim ve ayakkabı.

TÜİK, mart enflasyonunu aylık yüzde 2,46, yıllıksa yüzde 38,10 olarak açıklamıştı.