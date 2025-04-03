TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 38,10

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) martta enflasyon aylık yüzde 2,46 arttı, yıllıksa yüzde 38,10”a düştü.

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Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG ise aylık enflasyonu yüzde 3,91, 12 aylık enflasyonu yüzde 75,20 olarak hesaplamıştı.

Martta ana harcama gruplarında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 9,96’yla alkollü içecekler ve tütün oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 80,42’yle eğitim, en az artışın görüldüğü ana grupsa yüzde 14,81’le giyim ve ayakkabı.

TÜİK, şubat enflasyonunu aylık yüzde 2,27, yıllıksa yüzde 39,05 olarak açıklamıştı.