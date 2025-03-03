TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 39,05

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) şubatta enflasyon aylık yüzde 2,27 arttı, yıllıksa yüzde 39,05 ’e düştü.

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Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG ise aylık enflasyonu yüzde 3,37, 12 aylık enflasyonu yüzde 79,51 olarak hesaplamıştı.

Şubatta ana harcama gruplarında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 9,92’yle eğitim oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 94,90’la eğitim, en az artışın görüldüğü ana grupsa yüzde 20,84’le giyim ve ayakkabı.

TÜİK, ocak enflasyonunu aylık yüzde 5,03, yıllıksa yüzde 42,12 olarak açıklamıştı.