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Yaramazlara biraz batar!

TÜİK'e göre enflasyon yüzde 35,41'e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre mayısta yıllık enflasyon yüzde 35,41 olarak açıklandı.

Fotoğraf: AA

TÜİK’e göre mayısta enflasyon yıllık bazda yüzde 35,41’e geriledi. Aylık enflasyonsa yüzde 1,53 olarak açıklandı.


Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış hesaplandı.

TÜFE değişim oranları (yüzde), Mayıs 2025

Mayıs 2025Mayıs 2024Mayıs 2023
Bir önceki aya göre değişim oranı1,533,370,04
Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı15,0922,7215,26
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı35,4175,4539,59
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı45,8062,5163,72

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 32,87 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri şöyle:

  • Gıda ve alkolsüz içecekler: Yüzde 32,87 artış
  • Ulaştırma: Yüzde 24,59 artış
  • Konut: Yüzde 67,43 artış

ENAG’a göre enflasyon yüzde 71,23

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