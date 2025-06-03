TÜİK'e göre enflasyon yüzde 35,41'e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre mayısta yıllık enflasyon yüzde 35,41 olarak açıklandı.

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TÜİK’e göre mayısta enflasyon yıllık bazda yüzde 35,41’e geriledi. Aylık enflasyonsa yüzde 1,53 olarak açıklandı.

Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış hesaplandı.

TÜFE değişim oranları (yüzde), Mayıs 2025

Mayıs 2025 Mayıs 2024 Mayıs 2023 Bir önceki aya göre değişim oranı 1,53 3,37 0,04 Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı 15,09 22,72 15,26 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 35,41 75,45 39,59 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 45,80 62,51 63,72

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 32,87 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri şöyle: