İTO: İstanbul'da enflasyon yüzde 46,57

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre perakende fiyatlarda yıllık enflasyon mayısta yüzde 46,57 oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), ‘İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksleri’nin mayıs verilerini açıkladı.
Kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi ‘İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,83, toptan fiyat hareketlerini yansıtan ‘Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’yse yüzde 0,69 arttı.
Perakende fiyatlarda artış mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,57, toptan fiyatlarındaysa yüzde 40,28.
Mayısta en yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde
Mayısta aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ndeki artış oranları şöyle:
- Gıda ve alkolsüz içecek: Yüzde 3,24
- Konut: Yüzde 3,10
- Eğlence ve kültür: Yüzde 2,52
- Çeşitli mal ve hizmetler: Yüzde 2,06
- Ev eşyası: Yüzde 1,79
- Lokanta ve oteller: Yüzde 1,7
- Ulaştırma: Yüzde 1,12
- Haberleşme: Yüzde 0,88
- Sağlık: Yüzde 0,72
- Giyim ve ayakkabı: Yüzde 0,15
Eğitim harcamaları yüzde 0,01 azalırken alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda değişim görülmedi.