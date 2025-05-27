Şimşek: Türbülansı iyi yönettiğimiz kanısındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dalgalanmaların uyguladıkları ekonomik programa etkisinin sınırlı olduğunu öne sürüp “Piyasalardaki bu türbülansı iyi yönettiğimiz kanısındayız” dedi.

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KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği ‘Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu’ konferansına katılan bakan, dünyada büyük kırılmaların yaşandığı bir dönemde Türkiye’nin güçlü olmaya devam edeceğini söyledi.

“İnanıyorum ki AB ülkeleri gelecekte Türkiye’ye daha fazla ihtiyaç duyacaktır” diyen Şimşek, Avrupa Birliği’nin (AB) Gümrük Birliği Anlaşması’nı güncellemesi halinde Türkiye-AB ticaret hacminin 200 milyar avro bandından 400 milyar avroya çıkabileceğini belirtti.

İçerdeki ve dışardaki dalgalanmaların uyguladıkları ekonomik programa etkisinin sınırlı olduğunu öne süren 58 yaşındaki siyasetçi şunları söyledi:

* Piyasalardaki bu türbülansı iyi yönettiğimiz kanısındayız. Enflasyon beklentisine etkisi 1-2 puan düzeyinde, liradaki değer kaybı çok cüzi oldu ve talep de çok güçlü olmadığı için liradaki değer kaybından enflasyona geçiş zayıfladı.

* Enflasyondaki düşüş bu yıl da devam edecek. Temel mallarda enflasyon yüzde 20’ye, bütün mallar baz alındığında ise de yüzde 31’e düşmüş durumda.

* Manşet enflasyon yüzde 38 ve hizmet sektöründe yüksek olan enflasyon düşüyor. 2025’te enflasyon düşmeye devam edecek.