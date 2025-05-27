Elif Çakır: Şimşek, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili yurt dışında havaya bakıp ıslık çalamıyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili yurt dışında, ülkemizdeki gibi konforlu bir alana sahip değil, havaya bakıp ıslık çalamıyor.

Şimşek İmamoğlu’nun ismini zikretmekten kaçınarak, uyguladığı ekonomi programının rasyonel zeminden sapmadığı konusunda yatırımcıları ikna etmeye çalışsa da öyle görünüyor ki yurt dışında İmamoğlu soruları Bakan Şimşek’in peşini bırakmayacak.

Nitekim Katar’da uluslararası yatırımcıların sorularını yanıtlayan Şimşek’e katıldığı forumun moderatörü çat diye “Yatırımcılar PKK’nın feshinden memnuniyet duyuyor ama Mart ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması kurda sert bir düşüşe neden oldu, faizler çok yüksek. Bu ortamda uzun vadeli yatırım yatırımcılar neden hala tereddüt ediyor?” sorusunu yöneltmiş.

Bakan Şimşek İmamoğlu’na yönelik operasyon sorusuna doğrudan yanıt vermemiş, kulağının üstüne yatarak, Türkiye’nin altyapısının ne kadar güçlü, ülkemizdeki iş gücünün ne kadar nitelikli olduğunu, bölgesel entegrasyonumuzun ne kadar sağlam olduğunu, yakında enflasyonun da düşeceğini ve öngörülebilirliğin artacağını anlatmış.

Elif Çakır’ın yazısı