‘Çikita’ kolilerinden 3,7 ton kokain çıktı

Britanya’nın Southampton kentinin limanında, muz kolilerinin içine gizlenmiş 3,7 ton kokain bulundu.

Fotoğraflar: Southampton Sınır Polisi

Polis, ülkede 2015’ten beri bulunan en yüksek miktardaki kokainin piyasa değerinin 302 milyon sterlin (5,84 milyar lira) olduğunu açıkladı.

Kolombiya’dan gelen gemideki konteynerlerdeki muz kolilerinin 17 Mart’ta bulunduğu belirtilirken, İçişleri Bakanı Priti Patel, “Bu, ülkemize yasadışı yollardan uyuşturucu sokmaya çalışan herkes için bir uyarı niteliğinde olmalı” dedi.

Sınır polisinden Peter Stevens da tarihi bir başarıya imza atıldığını belirterek, “Bu işin arkasındaki suç örgütüne büyük darbe oldu. Yakalanmazsa ülke sokaklarında satılacaktı” diye konuştu.