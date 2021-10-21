Bu defa Brüksel: ‘Çikita’ kolilerinden kokain çıktı

Belçika’da, başkent Brüksel’de muz satın alan çiftçinin kolilerinden kokain çıktı.

Düzenli olarak sabah pazara giden Stefan Van Dorslaer, salı günü çiftliğindeki dükkanda satmak üzere satın aldığı 10 kolinin yedisinin içinde plastikle sarılmış paketler halinde kokain buldu.

Durumu polise bildiren Van Dorslaer, De Standaard gazetesine konuştu: “Paketleri görür görmez kakao yağı olmadığını anladım. Ne yapacağımızı şaşırdık. Polise kendimize götürmenin iyi bir seçenek olmadığını düşündük ve onları arayıp yardım istedik. Çiftliğe geldiler, sokağın girişini kapattılar. Kargoda izleme cihazı olmasından çekindiler. Paketleri tek tek tartıp numune aldılar ve tüm kolileri emniyete götürdüler. Sadece içinden kokain çıkmayan üç koli bende kaldı.”

Soruşturma başlatan polis kolilerin nereden geldiğini araştırırken, etiketlerde Kolombiya’dan yollandıklarının yazılı olduğu belirtildi. Çiftçinin muzları satın aldığı pazarın çalışanlarının ifadesine başvuruldu.

Duyan tüm komşularının telefon ettiğini neler olup bittiğini sorduğunu anlatan Van Dorslaer şunları söyledi: “Açık olalım biz uyuşturucu baronu değiliz. Bu işle hiçbir ilgimiz yok ve umut ediyorum ki bir daha böyle bir şey yaşanmaz.”