CHP’li Toprak: Borsadaki tarihi soygunu iktidar biliyordu

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koordinatör başdanışmanı Erdoğan Toprak, Borsa İstanbul’da yaşananların iktidarın bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Toprak yaşananları planlı bir ‘vurgun‘ olarak niteledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 23 Ağustos’ta “Döviz kuru ve diğer emtialarda dengeli bir seyir var. Getirisi enflasyonun altında. Vatandaşlara şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” diyerek borsa yatırımı önermişti. 11 Eylül’de de benzer biçimde borsa reklamı yapmıştı. Nebati’nin yatırım tavsiyesi verdiği günün ardından borsa 12 Eylül’den bu yana yüzde 36 değer kaybetti.

Yaşananları değerlendiren Erdoğan Toprak, haftalar önce ‘planlı ve organize bir manipülasyonla BİST’te (Borsa İstanbul) büyük bir soygun-vurgunun amaçlandığını‘ gündeme getirdiğini hatırlattı.

Toprak, eski SPK Başkanı Fuat Taşkesenlioğlu ve AKP Milletvekili kız kardeşi Zehre Taşkesenlioğlu’nu hatırlatarak soruşturma yapılmadığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki danışmanını görevden aldığını anımsatarak “Kendisini sorumluluktan ve sürecin siyasi parçası olmaktan sıyırma yoluna gitmesine karşılık, çok daha büyük bir borsa vurgununun bu süreçte planlandığı ve devreye sokulduğu son iki haftada yaşanan gelişmelerle açığa çıktı” dedi.

CHP’li Toprak, yaşananların iktidarın bilgisi dahilinde olmamasının imkansız olduğunu söyleyerek, Nebati’nin açıklamalarına dikkat çekti ve şunları kaydetti:

*BİST yönetim kurulu başkanı ve dört yönetim kurulu üyesinin (Ekonomi Politikaları Kurulu, İdari İşler Başkanı, CB İletişim Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı) bizzat cumhurbaşkanlığı sarayında görevli isimler olduğunu ve Erdoğan tarafından bu göreve getirildiklerini ifade ettim. BİST’i denetlemek ve küçük yatırımcıyı korumakla görevli SPK Başkanı ve yöneticilerinin de yine cumhurbaşkanı tarafından tayin edildiklerini vurguladım.

*Ağustos başından itibaren hisseleri üzerinde organize manipülasyon başlatılan iki kamu bankası da (Vakıfbank-Halkbank) Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında, hisseleri TVF portföyünde yer alan, yönetimleri ve yönetim kurulu üyeleri Erdoğan tarafından atanan bankalar. TVF’de Erdoğan’dan sonra Başkanvekili olarak yönetim kurulunda yer alan kişi (Prof. Erişah Arıcan) aynı zamanda BİST Başkanı ve Erdoğan’ın danışmanı.

*Böylesine iç içe geçmiş ilişkiler ağı ve saray kontrollü bir yönetsel yapı altındaki tabloda, BİST’te gerçekleştirilen tarihi soygunun siyasi iktidarın bilgisi dahilinde olmaması olanaksız. Ucunun hangi siyasi mevkilere ulaşabileceği öngörülemediğinden ‘sözde’ özerk olan düzenleyici denetleyici kurullar ellerini bile kıpırdatamadıla organize şekilde gerçekleştirilen bu soyguna seyirci kalmakla yetindi r. ler. P lanlı ve İşlemlerle ilgili herhangi bir inceleme, soruşturma başlatılmadı.

*Tüm bu gelişmeler sürecin siyasi destekli olduğunu, siyaset talimat ya da izin vermediği için harekete geçilemediğini somut şekilde işaret ediyor. Her kurumun bağlı olduğu, her şeyin apaçık ortaya çıkarılması, tüm sorumluların soruşturularak gerekirse yargı önüne çıkarılması talimatını vermesi gereken siyasi sorumlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı! Bu kurumsal denetimhukuksuzlukları ortaya çıkartma mekanizmasında yer alan kurumların tamamı silsile halinde en tepeye, Erdoğan’ın gözüne bakıyor.