CHP’li Kaya: Ekrem İmamoğlu’yla yolculuğumuzu sürdüreceğiz

Eski CHP Trabzon milletvekili Ahmet Kaya, partisinin genel başkanlık koltuğuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oturması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: İBB

Seçimlerde başarısızlığa uğrayan CHP’de 14 Mayıs’taki ilk turdan itibaren konuşulmaya başlayan ‘değişim’ talepleri ete kemiğe büründü.

CHP’de gözler bir yandan ‘uzun yolculuğa başlayan’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na çevrilirken bir yandan da kurultay sürecinin başlatılması kararı alınmıştı.

“Mücadeleye devam” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tüm üyelerinin istifa ettiği MYK’nın kadrosunu belirlemişti. Kılıçdaroğlu aynı zamanda parti teşkilatlarını kendine bağlamıştı.

İmamoğlu’nun yanında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de adaylığını duyurmuştu.

‘Kılıçdaroğlu aday olmamalı’

CHP’li Kaya, Twitter hesabından Kadırga TV’ye verdiği demeci paylaştı.

İmamoğlu’na desteğini duyuran eski vekil, Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olmaması gerektiğini söyledi.

Başarısızlıktaki baş aktörün Kılıçdaroğlu ve MYK üyeleri olduğunu söyleyen Kaya, “Ekrem İmamoğlu’yla siyasi yolculuğumuzu sürdüreceğiz” dedi.