CHP'li beş belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tutuklanan CHP’li Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarını görevden uzaklaştırdı.
Beş belediye başkanı İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 22 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. O belediye başkanları şunlardı:
- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün
- Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe
- Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
- Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
İçişleri bakanlığı karar sonrası beş belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.