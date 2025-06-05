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Yaramazlara biraz batar!

CHP'li beş belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tutuklanan CHP’li Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarını görevden uzaklaştırdı.

Soldan sağa: Hasan Akgün, Hakan Bahçetepe ve Utku Caner Çaykara. Fotoğraflar: X

Beş belediye başkanı İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 22 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. O belediye başkanları şunlardı:


  • Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün
  • Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe
  • Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
  • Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
  • Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

İçişleri bakanlığı karar sonrası beş belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

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