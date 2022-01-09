CHP’li Akın: BOTAŞ düzenlemesi, elektrikteki zam uygulamasının benzeri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, BOTAŞ’a il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulama imkanı veren düzenlemenin, ‘elektrikteki kademeli zam uygulamasının benzeri olduğunu’ ifade etti.

Yeni yılda konutlarda 150 kWh’ın altında kalan elektrik tüketimi için yüzde 52, üzerindeki tüketim içinse yüzde 127 zam yapılmıştı. Doğalgaza ise meskenler için yüzde 25 zam gelmişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifiyle BOTAŞ, bölgesel ve iklimsel koşulları dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulayabilecek.

AA’nın haberine göre yazılı açıklama yapan Akın, yasa teklifiyle BOTAŞ’a bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulama yetkisi verildiğini kaydederek şöyle devam etti:

“Elektrikteki kademeli zam uygulamasının bir benzerinin doğal gaz tarifesinde de yapılmak istendiği yasa teklifinin etki analizinden anlaşılmaktadır.

Doğalgazda kademeli tarife için BOTAŞ’a yetki veren yasa teklifi için gerçekleştirilen etki analizine göre doğalgazdaki kademeli tarife uygulamasıyla konut abonelerinin doğal gaz tüketiminde tasarrufa yönelecekleri ve konutlarda doğalgaz tüketiminde bir düşüş yaşanacağının öngörüldüğü belirtilmektedir. Etki analizinde meteorolojik koşullara bağlı olmakla beraber doğal gaz sarfiyatında yüzde 15 düzeyinde tasarruf neticesinde 2,5 milyar metreküp düşüşün beklendiği belirtilmektedir.”

‘Temel ihtiyaç değil lüks hizmet’

Konut abonelerinin yüzde 15 düzeyinde daha az doğal gaz tüketmelerinin amaçlanmasının temel bir ihtiyaç olan ısınmadan tasarruf anlamına geleceğini aktaran Akın, yüzde 15 tasarruf hedefinin ısınmanın artık temel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp lüks bir hizmete dönmesi anlamına geleceğini belirtti.

Akın, iktidarın insani koşulları ve bilimsel verileri dikkate alarak kademeli tarifeyi ‘zam kurnazlığına’ dönüştürmemesi gerektiğini dile getirdi.