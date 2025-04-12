CHP MYK belli oldu: İki yeni isim

CHP’de yeni Merkez Yürütme Kurulu (CHP MYK) belli oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Mehmet Necati Yağcı, MYK’ya giren yeni isimler oldu.
CHP Parti Meclisi (PM) olağanüstü kurultayın ardından ilk kez toplandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınan Berkay Gezgin (Ekrem İmamoğlu’nun ‘Her şey güzel olacak’ seçim sloganının mimarı) CHP kurultayında PM’ye seçilmişti.
Perşembe tahliye edilen Gezgin, bugün ilk kez PM toplantısına katıldı.
PM toplantıda CHP’nin 24 kişilik yeni A Takımı onayladı.
Mehmet Necati Yağcı ve Namık Tan, MYK’ya giren yeni isimler oldu.
Eski MYK’da yer alan Volkan Demir ve İlhan Uzgel’se yeni listede yer almıyor.
Demir, İBB Genel Sekreteri Vekilliği’ne, Uzgel’se CHP Dış Politika Koordinatörlüğü’ne atanmıştı.
MYK listesi şöyle:
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