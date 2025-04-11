İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' davası ertelendi

Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü belediye başkanlığı dönemiyle ilgili açılan ‘ihaleye fesat karıştırma’ ‘davası mütalaa için 11 Temmuz’a ertelendi.

Fotoğraf: İBB

Tutuklu İmamoğlu, bugün ilk yargılandığı dava İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’e ilgili söylediği sözlerle ilgiliydi. Bu dava 16 Haziran’a ertelendi.

İkincisiyse Beylikdüzü Belediyesi Başkanı döneminde ‘ihaleye fesat karıştırma’ davası oldu.

İmamoğlu’nun duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılmak istemediğini söyledi. Dava 11 Temmuz saat 15.00’e ertelendi.

Ne olmuştu?

İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu yedi kişiye karşı açılan dava, İçişleri Bakanlığı’nın, İmamoğlu’nun Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminde ilişkin yaptığı bir incelemeye dayanıyor. İncelemenin konusuysa 29 Aralık 2015’te düzenlenen bir ihale.

Beylikdüzü belediyesi, kültür merkezlerinde personel çalıştırılması ve kültür sanat organizasyonları hizmet alım işi ihalesine çıkmış, ihaleyi de E. firması kazanmıştı. Firmanın yeterliliğinin bulunmadığını öne süre ikinci firma olan B. şirketi itiraz etmiş, belediye yetkilileri de itirazı reddetmişti.

İçişleri Bakanlığı da ihale süreciyle ilgili inceleme başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, inceleme sonucunda hazırladığı raporu Büyükçekmece başsavcılığına gönderince, başsavcılık İmamoğlu’yla birlikte ihalede sorumlu olduğu belirtilen yedi kişi hakkında soruşturma izni istedi.

Bakanlığın soruşturma izni vermesi üzerine dosya Danıştay’a taşınmış, Danıştay da 20 Ekim 2020’de soruşturma izni verilmesini yerinde bulmuştu.

Soruşturmasını tamamlayan savcılık, İmamoğlu dahil yedi isim hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma‘ suçlamasıyla üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti. Savcılık ayrıca İmamoğlu ve yedi isim hakkında kamuoyunda ‘siyasi yasak’ olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun ‘belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma’ başlıklı 53’üncü maddenin uygulanmasını da talep etmişti.

İmamoğlu’na ‘kamu görevlisine hakaret‘ suçundan açılan davanın 14 Aralık 2022’deki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verilmişti. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.

İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı ihbarı üzerine yeni dava