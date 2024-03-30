Erdoğan 'para sayma' görüntülerini Kandil'e bağladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında çekildiği iddia edilen ‘para sayma görüntüsü’ hakkında “Balya balya dolarlar, balya balya avrolar, bu görüntülerinin ortada dolaştığı hatta Kandil’e kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz” dedi.

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Desteler halindeki paraların sayıldığı görülen videolar, CHP İl Başkanlığı’nda çekildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılmıştı.

CHP İl Başkanlığı iddiayı yalanlayarak görüntünün 2019’da kaydedildiğini ve söz konusu paranın başkanlık binasının alımıyla ilgili olduğunu savunmuştu. Bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra İstanbul başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.

İktidar kanadı seçime saatler kala bu soruşturma üzerinden CHP’ye yüklenmeye devam ediyor.

Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi’nde ‘Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul’ programında şunları dedi:

“Sizlerin de takip ettiği gibi 14-28 Mayıs’taki sinsi oyunun bir benzerini, diğer bazı yerlerle birlikte İstanbul’da da tekrar kurdular.

Balya balya dolarlar, balya balya avrolar, bu görüntülerinin ortada dolaştığı, hatta hatta ta Kandil’e kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz. Rastgele konuşmuyorum, Kandil’e gidiyor ve gereği yapılıyor.”