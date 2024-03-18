Kaftancıoğlu da ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin şüpheli sıfatıyla soruşturulacak

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

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İstanbul Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

AA’nın haberine göre bu kapsamda ifadeye çağrılan şüpheli Ali Rıza Braka savcılıkta şunları dedi:

“CHP adına süreci o tarihte il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019’da Beyoğlu 3’üncü Noterliği’nde satış sözleşmesi imzaladık.”

Bunun üzerinde Kaftancıoğlu da şüpheli olarak ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Desteler halindeki paraların sayıldığı görülen videolar, CHP İl Başkanlığı’nda çekildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılmıştı.

CHP İl Başkanlığı iddiayı yalanlayarak görüntünün 2019’da kaydedildiğini ve söz konusu paranın başkanlık binasının alımıyla ilgili olduğunu savunmuştu. Bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra İstanbul başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul il başkan yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz’ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.