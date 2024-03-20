Adalet Bakanı Tunç ‘para sayma’ görüntüsünü fırsat saydı, Kurum’a oy istedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İl Başkanlığı binasında çekildiği iddiasıyla paylaşılan para sayma görüntüsünü fırsat bildi, AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum için oy istedi.

Yılmaz Tunç. (AA)

Desteler halindeki paraların sayıldığı görülen videolar, CHP İl Başkanlığı’nda çekildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılmıştı.

CHP İl Başkanlığı iddiayı yalanlayarak görüntünün 2019’da kaydedildiğini ve söz konusu paranın başkanlık binasının alımıyla ilgili olduğunu savunmuştu. Bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra İstanbul başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.

Ancak Adalet Bakanı Tunç soruşturma aşamasındaki bu görüntüler üzerinden CHP’ye yüklendi, Kurum’a oy istedi.

AA’nın haberine göre AKP’nin İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen ‘Avukatlar Buluşması’ iftar programındaki konuşmada bu konuya değindi.

Murat Kurum’un belediyecilik, yerel yönetim, kentsel dönüşümün erbabı olduğunu savunan Tunç, şöyle devam etti:

“İstanbul’un kayıp yıllarını hızlı bir şekilde inşallah telafi edeceğiz. İstanbul icraatla anılacak, İstanbul para kuleleriyle falan anılmayacak, İstanbul o çirkin görüntülerle anılmayacak. İstanbul’da eser konuşacak, İstanbul’da icraat konuşacak, İstanbul’da hizmet konuşacak.”