CHP'de 'para sayma' davası 19 Kasım'a ertelendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntüleri hakkındaki 22 sanıklı dava 19 Kasım’a ertelendi.

CHP’nin Ankara’daki genel merkezi. Fotoğraf: AA

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntüleriyle ilgili İstanbul başsavcılığı ‘usulsüz toplanan paralarla satın alındığı’ gerekçesiyle 22 kişi hakkında dava açmış ve taşınmazın hazine adına tapuya tescilini, paraların da hazineye devrini talep etmişti.

İstanbul 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada aralarında eski CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da olduğu yedi sanık savunma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasından tutuklu olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi’nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı.

Habertürk’ün aktardığına göre Kaftancıoğlu savunmasında, 2018’de CHP İstanbul il başkanı olarak göreve geldiğinde partinin il binasına ihtiyacı olduğunu söyledi:

“Türkiye genelinde ‘Bir tuğla da sen koy’ isminde kampanya başlattık. Kampanyanın devam sürecinde il binası olabilecek özellikte bir bina bulduk, beğendik. Bina sahibiyle görüştük, anlaştık. Anlaşamadığımız tek konu 41 milyon lira bedelle almış olmamıza rağmen mülk sahibinin tapu kayıtlarında satış bedelinin daha düşük gösterilmesi nedenli talebiydi.”

Kaftancıoğlu, mülk sahibi çok ısrarcı olunca rayiç bedeli olarak 24 milyon lirada anlaştıklarını, paranın üstünü mülk sahibinin ofisinde elden teslim ettiklerini ve alım satım işleminin gerçekleştiğini anlattı.

Bağışlar alınırken ve verilirken makbuzlar düzenlendiğini söyleyen Kaftancıoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Siyasi Partiler Kanununda bağış için bir limit belirtilmiştir. Bu limitin üzerinde bağış yapmak isteyenler yasal engel olduğu için yasanın öngördüğü kadarını kendisi yapar, fazlası için de yakınlarını, akrabalarını, dostlarını bağışçı olarak gösterir. Bütün partiler bunu yapmaktadır.”

O dönemde CHP Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’se cezaevine yeni girdiğini bu nedenle savunmasını hazırlayamadığını belirtti ve ek süre istedi.