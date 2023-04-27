CHP seçim bürosuna saldırıyla ilgili altı gözaltı

İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki Örnek Mahallesi’nde bulunan CHP temsilciliğine saldırıyla ilgili altı kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: Canan Kaftancıoğlu/Twitter

Seçimler yaklaşırken, iktidarın muhalefete yönelik söylemleri nedeniyle gerginlik de yükseliyor. İki hafta önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Meral Akşener’e yönelik tepkisi sonrası İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası kurşunlanmıştı. Sonrasında da CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş açılmıştı.

19 Nisan’da da CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ataşehir’deki Örnek Mahallesi temsilciliğinin kurşunlanarak tahrip edildiğini duyurmuştu.

Valilik, aynı gün yaptığı açıklamada çarşamba gecesi saat 1’de parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiğini kaydetti. Polis, altı kişinin flamaları kesip camlara yazı yazdığını ve plakasız bir motosikletteki iki şüphelinin de havaya ateş ederek uzaklaştığını tespit etti.

Valiliğin açıklamasında camlarda ne yazdığı belirtilmedi fakat Kaftancıoğlu’nun paylaştığı fotoğraflarda camlarda ‘AKP’ diye yazdığı görülüyor.

Valilik, bugünkü açıklamasındaysa olaya karışan altı kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada şunlar dendi:

* 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 01:20 sıralarında Ataşehir ilçemiz Örnek Mahallesi’ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motorlu şahıslar tarafından kuru sıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılması olayına ilişkin çalışmalarda M.E.D., S.B., C.S.B., B.O., Y.A. ve E.E.G. adlı şüpheli şahıslar olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Yapılan arşiv incelemesinde; şüpheli şahıslardan M.E.D., S.B. ve C.S.B.’nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.

Valilik, sekiz önceki açıklamasında sekiz kişinin tespit edildiğini duyurmuştu. Şimdiyse altı kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Diğer iki kişiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.