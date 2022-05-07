CHP il başkanlığı, İmamoğlu’nun sözlerine ‘sus pus’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine iktidara yakın gazetecileri götürmesi ve tepkilere karşı sözleri geniş bir kesimde tepki çekti.

İmamoğlu’nun seçim propagandasını başlattığı günlerde yanında olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partinin il teşkilatıysa yorum yapmamayı tercih etti.

Fotoğraf: Twitter

Kaftancıoğlu, İmamoğlu’nun 2019’un ilk günlerinde başlattığı seçim propagandasında hep yanındaydı, ancak bu durum çok uzun sürmedi.

Kaftancıoğlu, Kasım 2019’da Twitter hesabından İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’ı yazdığı ‘Kahramanın Yolculuğu’ kitabıyla ilgili isim vermeden eleştirmişti.

İmamoğlu da Kaftancıoğlu’nun eleştirisine karşılık olarak şunları söylemişti: “Canan hanımın kendi fikrini beyan etmesine bir şey demiyorum ancak bulunduğumuz pozisyon itibariyle parti içi yoruma vesile olacak ve partinin bu anlamda etkileneceği bir psikolojik ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum. Çünkü ben partimi ya da partili kimlikleri etkileyecek bir konuşmayı ne basın önünde yaparım, ne de tweet atarım.”

Bu tartışmadan sonra Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasındaki mesafe açıldı.

Tartışmaların odağındaki İmamoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili Diken’in ulaştığı CHP İstanbul İl Başkanlığı yetkilisi, Kaftancıoğlu’nun ve partinin teşkilatın bu konuda herhangi bir yorum yapmayacağını söyledi.

Ne olmuştu?

İmamoğlu, hafta başında Karadeniz turuna çıkmış; Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ilçelerinin ardından Artvin Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Trabzon’da mitingler yapmıştı. Bu gezi sırasında İmamoğlu’nun otobüste gazetecilerle çektirdiği bir fotoğraf tartışmanın fitilini ateşledi.

Fotoğraftaki gazeteciler arasında 2005-2009 yılları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yapmış Akif Beki, iktidara desteğiyle bilinen Nagehan Alçı, Milliyet gazetesinden Selay Saykal, Türkiye gazetesi ve TGRT’den Ziya Osman Açıkel, Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses ve Gülşah İnce yer almıştı.

Bu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasından sonra İmamoğlu’nu seçim propagandası sırasında açık bir şekilde destekleyen ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine Fox TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir” demişti.

Ongun’un bu açıklaması tepkileri daha da alevlendirmiş, başta gazeteciler ve sanatçılar olmak üzere kullanıcılar sosyal medyada sitem etmişti.

İmamoğlu, hükümete yakın gazetecileri otobüsüne çağırmasının amacının ‘merkez medyaya ulaşmak‘ olduğunu söylemiş, “Ben, ilk yurt içinde yapacağım bir geziye, örneğin Abdülkadir Selvi’yi davet etmek istiyorum. Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi genel başkanımla kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim? Nasıl biriyim? Tanısın, anlasın” demişti.

İmamoğlu, kendisine tepki gösterenlere “Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. (…) Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil” diye seslenmişti.

İmamoğlu, bu sözlerinin ardından tepkilerin büyümesi nedeniyle sadece “Vız gelir tırıs gider” sözü için özür dileyip “Onun ötesinde yapılan bütün konuşmalarımın ve eylemlerimin arkasındayım” ifadesini kullanmıştı.