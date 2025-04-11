Cesedi yakılan Afgan işçiye ilişkin davada karar

Zonguldak’ta ruhsatsız madende çalışan Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani’nin cesedinin yakılmasıyla ilgili altı kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

Tutuklu sanıklardan ikisi beşer yıl sekiz ay, biri de dört yıl altı ay hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan iki sanığa da ikişer yıl, bir sanığaysa bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Arşiv

Kırat Mahallesi’nde yol kenarındaki ormanlık alanda 10 Kasım 2023’te yanmış halde bulunan cesedin, üç çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’ye (50) ait olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağının sahipleri dahil altı şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan A.A, E.G. ve H.K. tutuklanmış, E.D, A.Ç. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Nourtani’nin, iş sırasında fenalaşıp hareketsiz kaldığı ve buradan araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakıldığı öne sürülmüştü.

Nourtani’nin cesedinin bulunmasından dört gün önce jandarma ekiplerince, ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen maden ocağının patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği fakat zanlıların yeni giriş açarak ocağı yeniden faaliyete soktuğu tespit edilmişti.

Duruşma

Duruşmaya sanıklar, sanıkların yakınları ve taraf avukatları dışında Nourtani’nin eşi Qamer Gül Meliki de katıldı.

Meliki, duruşmada, evine ekmek getiren kocasının artık hayatta olmadığını belirterek sanıkların hayatını mahvettiğini söyledi.

Sanıkların her birinin beraatini istemesine dikkat çeken Meliki şöyle konuştu: “‘Eşimiz, çocuğumuz var’ diyorlar. Benim çocuklarım çocuk, hayatım hayat değil mi? Benim kocamı öldürdünüz, hayatımızı mahvettiniz. Biz Türkiye’ye sığındık, sesimizi kime duyuracağız? Kocamın ellerinde, ayaklarındaki kırıklara rağmen kendi kendine öldüğünü söylüyorlar. Bunlardan şikayetçiyim. Kararı size bırakıyorum, sizden ricam doğru ve hakkımı alacağım bir karar olsun.”

Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, heyetin adil yargılama yapacağına inanmadığını, ifadelerinin duruşma zaptına eksik yazıldığını, söylediklerini tekrarlamak zorunda kaldığını söyledi.

Şeker, her celsede kesintisiz beyanda bulunmalarının engellendiğini ileri sürdü. Duruşmada Şeker’le heyet arasında zaptın heyet üyelerinin telkiniyle yazıldığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Avukat Şeker, duruşma işleyişini bozduğu gerekçesiyle uyarıldı.

Şeker, müvekkilinin ayrımcılığa uğradığını belirterek sanıklar ikrar da etseler kararın ‘hazır’ olduğunu iddia etti: “Dosyanın bozulacağı düşüncesiyle dosyada baştan savma yargılama yürütülmektedir. Bu durum geçen celse söylenen ‘karar duruşması’ ifadesinden anlaşılmaktadır. Karar duruşması kanunda hiçbir yerde geçmezken, bizim burada sunacağımız delil ne olursa olsun, hatta sanıkların ikrarı da olsa verilecek kararın mahkeme önünde hazır olarak yazılı olduğu kanaatindeyiz.”

Şeker’in, “Zonguldak şu an yoğun kar yağışı altında ve 2 derecedir” dediği sırada bir sanık avukatı “Dalga geçiyor zapta geçmeyin” dedi. Bu sözlere Şeker, “Beyanlarım bölünüyor, sıra sana da gelecek” karşılığını verdi.

Sanık avukatı, “Sıra sana da gelecek” sözlerinin tehdit içerikli olduğu gerekçesiyle zapta geçmesini talep etti. Konuşulanlardan “Sıra sana gelecek” sözleri zapta geçirilirken Şeker, kendisinin sözlerinin bölünmesinin zapta geçmemesine tepki gösterdi.

Heyetin beyanları yazdırmaya devam ettiği sırada Şeker, kendisine söylenen sözlerin de sırayla yazılmasını istedi. Bu sırada mahkeme salonunda gerginlik yaşandı. Şeker, oturduğu yerden kalkarak heyetin üstüne yürüdü.

Bunun üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verip ‘duruşmanın düzen ve disiplinini bozduğu, duruşmanın yapılamaz hale geldiği’ gerekçesiyle Şeker’in salondan çıkarılmasına ve tekrar içeri alınmamasına karar verdi.

Şeker, salondan ayrılmayı reddedip baro temsilcisinin tutanak tutmasını istedi. Salon içinde ve kapı önünde güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, Şeker’i ikna etmeye çalıştı.

Duruşmaya yaklaşık bir saat ara verildi.

Şeker, duruşma salonunda baro temsilcisiyle bir süre görüştü, daha sonra temsilciyle birlikte salondan çıktı.

Duruşma yeniden başladığında Meliki söz almak istedi. Heyet, daha önce söz aldığını, usulen tekrar söz verilemeyeceğini belirterek Meliki’nin talebini geri çevirdi.

Salonda çıkan kısa bir tartışma sırasında DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, oturduğu yerden kalkarak “Bu kadar tek taraflı olunmaz, tutanaklarımı tutuyorum” dedi.

Sanıklar, savunmalarında beraat ve tahliyelerini talep etti.

Tutuklu sanık H.K, ‘önce Allah’ın sonra mahkemenin adaletine güvendiğini’ belirterek şöyle konuştu: “Rahmetlinin canlanması için elimden geleni yaptım. Böyle olmasından dolayı çok üzgünüm. Elimden gelen ilk yardımı yaptım. Ölmüştü. Ailesinin mağdur olduğunu biliyorum, bundan sonra bir ekmek alıyorsam yarısını onlara veririm. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

H.K’nin avukatı, ölüm nedeninin dosya kapsamında belirlenemediğini ifade ederek “Yakılarak öldürülmediği tek sabit olandır. ‘Kalp krizinden mi, kazadan mı öldü?’ belli değil. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederiz” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar E.G. ve H.K. hakkında alt sınırdan uzaklaşarak ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan beşer yıl sekiz ay, diğer tutuklu sanık A.A. hakkındaysa ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan dört yıl altı ay hapis cezasına hükmetti.

Tutuksuz sanıklar E.D. ve S.K. hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 2’şer yıl hapis cezasına karar verdi. Aynı suçtan diğer tutuksuz sanık A.Ç’ye de olayın aydınlatılmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olması dolayısıyla takdiri indirim uygulanarak bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

Heyet, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin, tutuksuz sanıkların da yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırdı.

‘Hakkımı helal etmiyorum’

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan avukat Şeker, mahkemenin hukuku çiğneyen bir karar verdiğini, ses kayıtlarının SEGBİS’le kayıt altına alınmasını istediklerini ancak bunun reddedildiğini söyledi.

Şeker, sürecin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar yolu olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu yapılanı kesinlikle kabul etmiyoruz. İlgili heyet hakkında görevi kötüye kullanmadan, resmi belgede sahtecilikten suç duyurusunda bulundum. HSK’ye bildirimde bulunduk. Burada bu tutanakların hepsiyle, duruşma salonundaki bütün tanıklarla, imzalarla birlikte o şikayete ek yapacağız.”

Nourtani’nin eşi Meliki de mahkemede kim ne dediyse hepsinin yazıldığını ancak kendisinin susturulduğunu belirterek “Mahkemeye boşuna geldiğimi düşünüyorum. Kaç kez para teklif ettiler ama kabul etmedik. ‘Mahkememiz onların hakkını verir’ dedik. Hakkımı hiçbir zaman helal etmiyorum” dedi.

Vekil Saki de Nourtani’nin, Taliban rejiminden bu ülkeye sığındığını, ailesinin geçimi için madende çalışmaya başladığını ve katledildiğinin sabit olduğunu belirtti.