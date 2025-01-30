Cesedi yakılan Afgan işçi için mütalaa: Altı sanığa bir yıldan 14 yıla kadar hapis istemi

Zonguldak’ta ruhsatsız madende çalışan Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani’nin öldürülüp cesedinin yakılmasıyla ilgili davada altı sanığın bir yıldan 14 yıla kadar hapis cezaları istendi.

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Üç çocuk babası 50 yaşındaki Nourtani’nin cesedi 10 Kasım 2023’te Kırat Mahallesi’nde yol kenarındaki ormanlık alanda yanmış halde bulunmuştu.

Nourtani’nin iş sırasında fenalaşıp hareketsiz kaldığı, ardından araçla ormana götürülüp cesedinin yakıldığı öne sürülmüştü.

Soruşturmada Nourtani’nin çalıştığı ruhsatsız maden ocağı sahiplerinin olduğu altı şüpheli gözaltına alınmış, A.A, E.G. ve H.K. tutuklanmıştı. E.D, A.Ç. ve S.K.’ysa adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Bilirkişi heyetinin incelemesine göre kaçak ocağın sahipleri H.K. ve E.G. Rapora kaza anında kaçak ocakta Nourtani dışında nakliyatçı ve kömür üretim işinde çalışanlar da vardı.

Bilirkişi H.K. ve E.G.’yi ‘asli kusurlu’, vinç operatörü S.K.’yla Nourtani’yse ‘tali kusurlu’ buldu.

Mütalaada istenen cezalar şöyle:

H.K. ve E.G. ile tutuksuz sanık S.K. hakkında ‘bilinçli taksir ile taksirle öldürme’ ve ‘suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme’ suçlamasıyla ayrı ayrı toplam üç yıl iki aydan 14 yıla kadar hapis

Tutuklu sanıklardan A.A.’ya ‘maktulün yaralanmasını ilgili mercilere bildirmemesi’ ve ‘delil niteliğindeki cesedi yakması’, E.D’ninse ‘maktulün yaralanmasını ilgili mercilere bildirmemesi’ ve ‘işlenen suça ilişkin delilleri yok etmek’ten bir buçuk yıldan sekiz yıla kadar hapis

Tutuksuz sanık A.Ç.’ye ‘maktulün yaralanmasını ilgili mercilere bildirmemesi’ sebebiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis

Sanıkların yargılaması 19 Şubat’ta devam edecek.

Nourtani’nin cesedinin bulunmasından dört gün önce jandarmanın ruhsatsız maden ocağını ‘patlayıcıyla kullanılamaz hale getirdiği’ öne sürülmüş, zanlıların yeni bir giriş açarak ocağı yeniden faaliyete soktuğu ortaya çıkmıştı.



