Boykot soruşturması nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” dedi.

Fotoğraf: Instagram/ @cemyiğituzumoglu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Mart’ta iktidara yakın bazı şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.

Öğrenciler de hafta sonu 2 Nisan’da tüketimi durdurmak için sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı.

İstanbul başsavcılığı boykot çağrılarına ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmada 16 kişi için gözaltı kararı verilmiş, dün sabah 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Üzümoğlu, sosyal medyada mizahi videolar paylaşan psikiyatri uzmanı Dr. M. Enes Özel ve X’te ‘basel’ adıyla bilinen Bekir Aslan da vardı.

11 kişi yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek ayda iki kez imza atmak şartıyla serbest bırakılmıştı.

Üzümoğlu, serbest kaldıktan sonra ilk X paylaşımında “Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz” dedi.

SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ. — Cem Yiğit Üzümoğlu (@CemYUzumoglu) April 3, 2025

Paylaşım on binlerce RT ve beğeni aldı.

Oyuncu Instagram’dan paylaştığı mesajdaysa şunları söyledi:

“Eğer birlik olursak, eğer öteki demeden kol kola olursak, eğer barış içinde sözümüzü söylemekten çekinmezsek umut dolu günler bizimdir. Hapsedilen gençlerimiz , yarınlarımız, gelecek cumhurbaşkanlarımız, mühendislerimiz, doktorlarımız, sanatçılarımız için mücadele etmek zorundayız. Bu memleket bizim, gelecek bizim.”

Üzümoğlu’nun gözaltına alınmasına Özge Özpirinçci, Melisa Sözen, Beren Saat, Nezaket Erden, Şenay Gürler, Tülin Özen, Sezin Akbaşoğulları, Kaan Urgancıoğlu, Alperen Duymaz, Kubilay Aka, Farah Zeynep Abdullah ve Burcu Biricik tepki göstermişti.

Sanatçı Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen ve oyuncu Onur Saylak, Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay ve Türkiye İşçi Partisi eski milletvekili oyuncu Barış Atay da destek için Çağlayan Adliyesi’ne gitmişti.