Camide doğalgaz sızıntısı: 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara’da bir camide doğalgaz ısıtma sisteminden karbonmonoksit sızması nedeniyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Gazdan etkilenenlerin bilinçlerinin açık olduğu belirtildi.

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Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi’nde bulunan Fatma Bacı Camisi’nde teravih namazı kılındığı sırada cemaatten bazı kişiler rahatsızlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Caminin etrafında güvenlik tedbiri alan ekipler, kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti.

Gazdan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gazdan etkilenenlerin bilinçlerinin açık olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.