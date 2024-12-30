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Kayseri'de sobadan zehirlenen iki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde sabah saatlerinde komşularından haber alamayan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler anne N.P. ile beş çocuğu L.P, M.P, H.P, N.P ve B.P’yi hareketsiz buldu.


Sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlenen anne ve çocukları ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

14 yaşındaki N.P. ve 11 yaşındaki B.P. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Anne ve üç çocuğunun tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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