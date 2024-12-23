Kuvvetli lodos geliyor: Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurdun büyük bir bölümünde yarın kuvvetli lodos bekliyor. Lodos nedeniyle soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmalı.

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MGM’nin son tahminleri göre rüzgar yarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında kuvvetli esecek.

Kuvvetli lodos sebebiyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesiyle soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarıysa lodosun etkisiyle ülke genelinde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek.

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi’nde öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren güneyinde rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fotoğraf: MGM

MGM’nin son tahminlerine göre Ege’de rüzgar, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken vatandaşlar ulaşımda olası aksamalara karşı uyarıldı.