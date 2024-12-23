Bingöl'ün bazı bölgelerinde eğitime kar tatili

Bingöl’ün üç ilçesinde ve bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Bingöl’de kar yağışı. Fotoğraf: AA

Valilik açıklamasında kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirtti.

Buna göre ulaşımdaki tehlikelere karşı tedbir amacıyla şu ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi:

Adaklı

Kiğı

Yayladere

Ayrıca merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde de taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.