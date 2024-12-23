Bingöl'ün bazı bölgelerinde eğitime kar tatili

Bingöl’ün üç ilçesinde ve bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Valilik açıklamasında kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirtti.
Buna göre ulaşımdaki tehlikelere karşı tedbir amacıyla şu ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi:
- Adaklı
- Kiğı
- Yayladere
Ayrıca merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde de taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.
Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.