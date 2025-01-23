Cami imamını okla vurmuştu: Ölmesini istesem göğsüne atardım, profesyonelim

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde cami imamını ‘şortla namaz kılındı’ diye okla vuran Muhammed Fatih Gündoğdu’nun 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Gündoğdu, “Ölmesini istesem oku göğsüne atardım. Profesyonel okçuyum” dedi.

Fotoğraflar: AA

2024 Temmuz’da Bağcılar Merkez Mahallesi’ndeki bir camide imamlık yapan D.K., caminin yakınlarında sağ omuzundan okla vurularak yaralanmış, saldırgan M.F.G. de tutuklanmıştı.

Görgü tanığı Murat Salim bir kişinin caminin dış bölümünde şortlu birinin namaz kılmasına sinirlendiğini belirtmişti.

Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Muhammed Fatih Gündoğdu, müşteki imam Dursun Kuru ve taraf avukatları katıldı.

Gündoğdu savunmasında olay günü öğle namazını kılmak için camiye gittiğini ve camide kısa giyinmiş bir erkeği kadınlar bölümü girişinde otururken gördüğünü anlattı.

Durumu imama bildirdiğini belirten Gündoğdu, imamın işine karışmaması gerektiğini söylemesi üzerine tekrar yüksek sesle durumu imama anlattığını söyledi.

Gündoğdu şunları söyledi:

* Tartışma çıktı. Beni kalabalık bir grup camiden çıkardı. Ben tekrar abdesthaneye gittim. Geri gelirken baktım, kalabalık yine oradaydı.

* Sonra evime gittim, namazımı kıldım. Ardından okumu ve yayımı alarak çıktım. İmamla iki kişi üzerime doğru geliyorlardı. İmam bana alay eder gibi güldü.

* Onu hedef alarak, okumu attım. Ok, imamın sağ omzuna isabet etti. Yanındaki insanlar üzerime doğru geldiği için ikinci oku atamadım.

* İmamın ölmesini istemedim. Ölmesini istesem oku göğsüne atardım. Oku çok germedim. Yani ok kafatasına gelse kafatasını delmezdi. Yaralama amaçlı böyle bir şey yaptım. Ben profesyonel okçuyum.

Müşteki imam Kuru’ysa şunları söyledi:

“Çok önemsemedim, şaka yapıyor sandım, yürümeye devam ettim. O esnada ‘Sen şimdi görürsün’ diye bağırarak oku attı. Ok sağ omzuma saplandı.”

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına ve eksik hususların tamamlanmasına karar verdi.

Heyet, mahkemeyi nisana erteledi.

Gündoğdu’nun iddianamede ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.