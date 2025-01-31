Trabzon'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı öldü

Trabzon’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı öldü.

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Maçka ilçesine bağlı Başkurt Mahallesi’nde yaşayan İdris Halil, aynı evde yaşadığı annesi Saibe Halil’le kız kardeşi Zeliha Haliloğlu’nun zehirlendiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine eve sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, aynı odadaki anne ve kızının öldüğünü belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen anne ve kızının cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Anne Saibe Halil’in doğum yapacak gelininin yanında olmak için Araklı ilçesinden, kızı Zeliha Haliloğlu’nun da Kocaeli’nin İzmit ilçesinden ziyarete geldikleri öğrenildi.