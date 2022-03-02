Çalışanlarını gönderdi kendisi mahsur kaldı: Devletimizden tahliye etmesini bekliyoruz

İş için Ukrayna’ya giden inşaat mühendisi Koray Altınkılıç (43), çalışanlarını tahliye etmesine rağmen kendisi Rusya’nın kontrolü altına geçtiği belirtilen Herson’da mahsur kaldı.

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AA’nın haberine göre rüzgar santrali kurulumu işiyle ilgilenen Altınkılıç, iş görüşmesi nedeniyle 22 Şubat’ta Ukrayna’ya gitti.

Savaş çıkma ihtimalinin kuvvetlenmesi üzerine çalışanlarını bölgeden gönderdi.

Kendisi de 24 Şubat için uçak bileti aldı ancak dönmeyi planladığı gün Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması üzerine iş ortağıyla bölgede mahsur kaldı.

Kırım’a 5 kilometre uzaklıktaki Çaplinka köyünde mahsur kaldıklarını ifade eden Altınkılıç şöyle konuştu: “Çalışanlarımızı tahliye ettik, iş ortağım ve kendim savaşın ortasında mahsur kaldık. Sağlık durumumuz şu an yerinde, gıda tedarikinde problemler var. Rus kuvvetleri en azından bulunduğumuz bölgede vatandaşlara olumsuz davranışlar sergilemediler. Endişeliyiz, devletimizden bizi buradan tahliye etmesini istiyoruz. Burası Kırım’a çok yakın, 5 kilometre mesafede gerekli girişimlerin yapılmasını arzu ediyoruz.”

Altınkılıç, bölgede mahsur kalan 10 Türk vatandaşının tahliyesi için diplomatik bir girişimin başlatılması gerektiğini vurguladı.