Bütün dünya takip etmişti: Depp ve Heard davası film oluyor

Oyuncu Johnny Depp ve eski karısı Amber Heard’ün hukuk mücadelesi beyazperdeye taşınıyor. Başrollerini Mark Hapka ve Megan Davis’in paylaşacağı filmin yönetmen koltuğunda Sara Lohman var.

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Depp, şiddete uğradığını ifade ettiği bir yazı kaleme alan Heard’e, iftiraya uğradığını gerekçe göstererek 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Heard de ona 100 milyon dolarlık karşı dava açmıştı. Haziran ayında sonuçlanan mahkeme Depp’e 10 milyon dolar tazminat, artı 5 milyon dolar cezai tazminat ödenmesine karar vermişti. Hakim, cezai tazminatı 350 bin dolara indirmişti. Jüri, Depp’in suçlamalarına karşı verdiği mücadelede Heard’e ‘iftira attığına’ da hükmetmişti. Bunun için Heard’e 2 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.

TV Insider’ın aktardığına göre dünya basınının büyük ilgi gösterdiği davanın filmi çekiliyor. Fox’un dijital platformu Tubi, ‘Hot Take: The Depp/Heard Trial’ adlı bir film hazırlığı içinde.

Megan Davis – Mark-Hapka

Yönetmen koltuğunda Sara Lohman‘ın oturduğu filmin senaryosunu Guy Nicolucci yazdı. Ayrıca Johnny Depp rolünde Mark Hapka, Amber Heard rolünde Megan Davis, Depp’in avukatı Camille Vasquez rolünde Melissa Marty ve Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft rolünde de Mary Carrig rol alıyor.

30 Eylül’de yayında olması bekleniyor

Filmin 30 Eylül’de yayında olması bekleniyor. Tubi’nin baş içerik sorumlusu, filmin kültürel hayatın bir parçası haline gelen bir hikayeyi zamanında yakalamak için hızla geliştirildiğini belirtti.