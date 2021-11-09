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Yaramazlara biraz batar!

Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ile kredi başvurularını yarın gün sonuna kadar uzattıklarını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Başvuruların geçen hafta cuma günü başladığını ve normalde dün gün sonu sona erdiğini hatırlatan Kasapoğlu şunları söyledi: “Öğrenci arkadaşlarımızdan aldığım taleplerle bu süreyi yarın akşam 23.59’a kadar uzattık. Lütfen başvurularınızı yarın gece yarısına kadar tamamlayın. Kredi ve burs başvurularınız hayırlı olsun


Öğrenciler, başvurularını yarın saat 23:59’a kadar ‘e-Devlet‘ üzerinden yapabilecek.

Lisans öğrencileri için şu an burs ve kredi ücreti 650 lira. Yüksek lisans öğrencileri ise 1300 lira alıyor.

Burs ve öğrenim kredilerinde son dönemde yaşanan dolar bazlı kayıp ise oldukça büyük.

Öğrenim kredisinin dolar bazında en yüksek olduğu yıl 2013. Bu yılda bir öğrencinin cebine 280 lira olan öğrenim kredisi ile 1,90 olan ortalama kurdan 147 dolar giriyordu. 2018 yılına girildiğinde ise öğrenim kredisi yeniden 100 doların altına düştü ve seneyi 97,5 dolarlık ortalama ile kapattı.

Bugün itibariyle 650 liralık burs ile sadece 66 dolar alınabiliyor.

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