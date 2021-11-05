KYK burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

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Üniversite öğrencileri, KYK burs ve kredileri için 8 Kasım’a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Kasapoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “Sevgili öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. 8 Kasım saat 23:59’a kadar başvuru yapmayı unutmayın. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim.”

Sevgili öğrenciler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 8 Kasım saat 23.59’a kadar başvuru yapmayı unutmayın.



Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim.



🔗 https://t.co/azbjFfiPm8 — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 5, 2021

Burslar geri ödemesiz olarak verilirken kredi alan öğrenciler mezuniyetlerinin ardından aldıkları tutarı devlete geri ödüyor.

Lisans öğrencileri için şu an burs ve kredi ücreti 650 lira. Yüksek lisans öğrencileri ise 1300 TL alıyor.