Buldan’dan Danıştay’a İstanbul Sözleşmesi tepkisi: Biz kadınlar için yok hükmündedir!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla çekilmesini ‘hukuka uygun’ bulan Danıştay’a tepki gösterdi: “Erkek düzenin ve yargısının aldığı kararlar biz kadınlar için yok hükmündedir!”

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Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmişti.

Kadın örgütleri ve siyasi partiler, bu kararın iptal edilmesi için Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 10’uncu Daire de feshe ilişkin iptal istemini reddetmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 10. Daire’nin kararına temyiz başvurularını 2 Ocak’ta oy çokluğuyla reddetti. Kurul, kararı ‘hukuka uygun’ buldu.

Buldan, Twitter’dan şunları yazdı: “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi hukuka uygun bulan Danıştay kararı ikinci bir hukuksuzluktur. Erkek düzenin ve yargısının aldığı kararlar biz kadınlar için yok hükmündedir! Eşitliği de, özgürlüğü de kadın mücadelemizle kazanacağız! #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz“