Akşener’den Danıştay’ın kararına tepki: Kadınlara ‘sürtük’ demek de ‘hukuka uygun’ muymuş?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi ‘hukuka uygun’ bulmasını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi.

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Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmişti.

Kadın örgütleri ve siyasi partiler, bu kararın iptal edilmesi için Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 10’uncu Daire de feshe ilişkin iptal istemini reddetmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 10. Daire’nin kararına temyiz başvurularını bugün oy çokluğuyla reddetti. Kurul, kararı ‘hukuka uygun’ buldu.

Karara tepki gösteren Akşener, Twitter hesabından şunları kaydetti: “Siz, yargıyı sopa yapmaya devam edin. Biz, milletin iradesiyle iktidara yürüyoruz. Siz, kadınlardan korkmaya devam edin. Biz, 85 milyon el ele, İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamaya geliyoruz. Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara ‘sürtük’ demek de ‘hukuka uygun’ muymuş?”

Ne olmuştu?

Erdoğan, partisinin 1 Haziran’daki grup toplantısında Gezi eylemlerini eleştirerek, “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük” demişti.