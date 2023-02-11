Bu habere başlık atamadık!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 21 binden fazla insanın can verdiği Kahramanmaraş depremleri için, “Her şeyde bir hayır var” dedi.

Fatma Şahin ve yanındaki AKP birbirini teselli etti. (Twitter)

Şimdiden Türkiye tarihinin en yıkıcı afetleri arasına giren Kahramanmaraş depremlerinde 10 şehir sarsıldı. Şu an itibariyle ölü saysı 21 bin 43; yaralı sayısı 80 bin 97. Kayda geçen yıkık bina sayısı 6 bin 444. Hatay’ın Antakya ilçesi başta olmak üzere yerle bir olan yerler var.

Hal böyleyken depremde sarsılan 10 kentten Gaziantep’in AKP’li belediye başkanı Fatma Şahin, kendisine, “Bu kadar şeyin üstüne bir de bu geldi, Türkiye tam şahlanma şeyine gelmişti…” diye ‘yakınan’ bir hemşehrisine şu yanıtı verdi: “Toparlanacağız… Her şeyde bir hayır var… Rabbim ne derse olur” diye karşılık verdi

Şahin bu diyalogun geçtiği görüntüyü Twitter hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.