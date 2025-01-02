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Yaramazlara biraz batar!

BTP başkanı Baş’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten yurt dışına çıkış yasağı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hüseyin Baş. Fotoğraf: AA

İstanbul başsavcılığı, Baş’ın 22 Aralık’ta partisinin toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı hitabında ve sarf ettiği sözlerde hakaret olduğunu belirtmişti.


Baş, resen başlatılan soruşturma kapsamında bugün savcılıkta ifade verdi.

İfadesinin ardından Baş, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Baş, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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