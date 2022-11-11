‘Altılı masa’ya sandalye çeken Hüseyin Baş: İstenmiyorsa söylensin

İYİ Parti’nin ‘altılı masa’ya dahil edilmesinin önünü açtığı Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) genel başkanı Hüseyin Baş, partisini masada istemeyen partilere çıkıştı: “Altılı masaya girmem istenmiyorsa hem topluma, hem bana söylensin. Söyleyin yani. Sizinle olmak istiyoruz çünkü.”

Fotoğraf: Hüseyin Baş’ın, ‘altılı masa’ ısrarı sürüyor (AA)

Baş’ın “Bizi de ‘altılı masa’ya alın” çağrısına İYİ Parti’ye geçtikten hemen sonra parti sözcüsü yapılan Kürşad Zorlu, Twitter’dan yanıt vermişti: “Sayın genel başkanımız Meral Akşener ve İYİ Parti’miz sizleri ‘millet ittifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır.“

Daha sonra Baş’ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, “Sayın Baş’ın yaptığı çağrının arka planını da, gerekçelerini de öğrendim. Kendisi adına o masaya getireceğim” demişti.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Baş’ın ‘millet ittifakı’na katılma çağrısına ‘CHP’nin de sıcak baktığını’ söylemişti.

‘İYİ Parti bu girişimiyle masadaki gücünü artıracak’ diye görüşler ortaya atılırken, DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinin BTP’nin katılmasına karşı olduğu iddia edilmişti.

Bunların ardından halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Baş, bu üç partinin çıkışına, “Biz ‘altılı asa’ya uygunuz. Hükümetin değiştirilmesine katkı sağlayabiliriz. Olumsuz görüşlerin yanlış olduğunu düşünürüm. Mantıklı olmaz” diye değerlendirdi.

‘İstemiyorsanız söyleyin’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na heyet gönderdiğini belirten Baş, ‘altılı masa’da kendisini istemediğini belirten partilere şöyle çıkıştı: “Bugüne kadar altılı masayla ilgili girişim yapmamıştım. Ama CHP ve İYİ Parti, bizimle yakın temasa girmek istedi. Hep ‘Saadet Partisi sizi istemiyor’ deniyordu. Neden istemiyor? Temel Karamollaoğlu’na aracı gönderdim. ‘Ya onlar çok Atatürkçü. Ne yapacak, Atatürk’ün hutbelerini mi okutacakmış’ dediği iletildi. Atılı masaya girmem istenmiyorsa hem topluma, hem bana söylensin. Söyleyin yani. Sizinle olmak istiyoruz çünkü.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuda açık bir yanıt vermediğini kaydeden Baş şöyle devam etti: “Olumsuz baktığına dair bir işaret görmedim. Ben Kemal beyi, Meral hanımla görüştükten sonra aradım. ‘Altılı masaya katılımla ilgili talepte bulundum. Bu talebi size de yenilemiş olayım’ dedim. Ancak açık bir ifadede bulunmadı.”

Akşener’in masada kendisine yakın düşünen bir partinin olmasını istediğine dair görüşlere de değinen Baş, “Bence eli yeterince güçlü. Belediye seçim sürecinde bunu ispat etmiş bir insan. Oy olarak da ortaya koyuyor” dedi.

Baş, masadan ret yemesi hakkındaysa, “Belki zaman kaybederim. Meral hanımla hukukumuz devam eder. Görüşmemiz altılı masaya bağlı değil” dedi.