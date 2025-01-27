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Yaramazlara biraz batar!

Britanya'da 200 şirket haftada dört gün çalışma kararı aldı

Britanya’da 200 şirket kalıcı olarak haftada dört gün çalışma kampanyasına katıldı.

Fotoğraf: AA

Britanya merkezli kampanya kuruluşu ‘4 Day Week Foundation’ın (Dört Günlük Hafta Vakfı) başlattığı kampanyaya katılan 200 şirketten 59’u Londra merkezli, çalışan sayısıysa beş bini aşıyor.


Bu kurumlarda haftalık çalışma ‘gelir kaybı yaşanmadan’ 32 saat olarak düzenlenecek.

Şirketlerin sektörleriyse şöyle:

  • 30’u pazarlama, reklam ve basın ilişkileri şirketleri
  • 29’u hayır ve sivil toplum kuruluşu
  • 24’ü teknoloji, internet teknolojileri ve yazılım şirketleri
  • 22’sini danışmanlık ve yönetim şirketleri

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