Belçika’da dört gün çalışma ilgi görmedi

Belçika’da geçen yıl yürürlüğe giren haftada dört gün mesaiye çalışanların çok azı ilgi gösterdi.

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İstihdam danışmanlık şirketi Securex tarafından yapılan araştırmaya göre Belçika’da çalışanların sadece 200’de 1’i haftalık mesaisini dört günde bitirerek kalan üç günde izin yapmayı tercih etti.

Uygulamanın başlangıcında, yani geçen yıl bu zamanlarda dört gün mesai isteyen çalışanların oranı binde 45 iken kasımda sadece binde 52’ye yükseldi.

Çalışanlar reddedileceğini düşünüyor

Araştırmada, uygulamaya rağbet edilmemesi iki nedene bağlandı.

Birincisi, iş akışının bozulduğu veya işlerine zarar verdiği gerekçesiyle şirketlerin beş gün yerine dört günlük mesaiye sıcak bakmamaması. İkincisi de çalışanların uygulama hakkında çok fazla bilgi sahibi olmaması veya işveren tarafından reddedileceğini düşünerek talepte bulunmaması.

Uygulama nasıl işliyor?

Belçika hükümetinin geçen yıl sonu yürürlüğe soktuğu düzenlemeyle, çalışanlar isterse ve işverenle anlaşırsa haftalık 38 saatlik çalışma süresini beş gün yerine dört günde tamamlayabiliyor. Bu imkanı değerlendirebilenler üç gün hafta sonu izni yapabiliyor veya fazladan oluşan bir günlük iznini hafta içinde kullanabiliyor.

Bu imkan çalışanla işverenin anlaşmasıyla altı ay boyunca devam edebiliyor. Anlaşma altı ayın sonunda karşılıklı mutabakatla sürdürülebiliyor. İşverenlerin bu yöndeki talebi reddetme hakkı bulunuyor. Ancak reddin haklı bir gerekçeye dayanması isteniyor.

Bazı kuruluşlar, uygulamayı eleştirerek iş yükünün beş gün yerine dört güne yoğunlaştırılmasının iş yerleri bakımından sakıncalarına dikkat çekiyordu. Ayrıca çalışanların uzun saatler çalıştıktan sonra evlerine giderken harcanan zamanla birlikte çok uzun süreleri ev dışında geçirebileceği, bunun da olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyordu.