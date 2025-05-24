Borsada manipülasyon soruşturması: Ünsal Ban dahil üç şüpheli tutuklandı

Borsada manipülasyon soruşturmasında eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörü Ünsal Ban’ın da olduğu üç şüpheli tutuklandı.

Ünsal Ban. Fotoğraf: AA

BIST Pay Piyasası’nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 20 Mayıs’ta Ankara, Şanlıurfa ve İzmir’de tespit edilen yedi şüpheli için ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti.

Bu isimlerden biri olan Ünsal Ban, 21 Mayıs’ta Muğla’nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltında olan Ban dahil üç şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ünsal Ban ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş’sa ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak‘ suçlamalarıyla tutuklandı.

Şüpheliler hakkında ayrıca ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet’ten yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol kararı verildi.

Peker’in iddialarında adı geçiyordu

Ünsal Ban’ın ismi organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, sermaye piyasasına ilişkin ‘rüşvet ağı’ iddialarında geçiyordu.

İddialar sonrası Ban hakkında eski eşi ve eski AKP’li vekil Zehra Taşkesenlioğlu’na ait kişisel verileri Peker’e gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Ağustos 2022’de soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ban, o dönem ev hapsiyle serbest bırakılmış ve başsavcılık itirazı üzerine 3 Eylül’de 2022’te tutuklanmıştı.

Bu soruşturma kapsamında cep telefonuna el konan Ban’a, 2023’te de dijital materyallerindeki veriler gerekçe gösterilerek ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla yedi yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Son olarak Gazeteci İsmail Saymaz, X‘ten 27 Ekim 2023’te Ban’ın tahliye edildiğini yazmıştı.