Borsada manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı, bir kişi serbest

‘Borsada manipülasyon’ soruşturmasında gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı, bir kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA

İstanbul başsavcılığı, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında ‘manipülatif hareketler’ yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

30 Nisan’daki operasyonda İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da 13 gözaltına alınmıştı.

Sanıklar ‘piyasa dolandırıcılığı’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’la suçlanıyor.

Savcılık ifade veren şüphelilerden 12’sine tutuklama, birineyse adli kontrol talep etti. Mahkeme de bu yönde karar verdi.